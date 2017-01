L'actor Roger Casamajor actuarà amb l'ONCA al Palau

És el primer concert del cicle, que porta per títol 'Integral Simfonies Mendelssohn' i en el qual l’actor interpretarà quatre escrits vinculats a la vida del compositor

Actualitzada 24/01/2017 a les 13:02

L’ONCA ha convidat l’actor Roger Casamajor al primer concert del XIII Cicle ONCA al Palau, una sessió que oferirà un programa titulat 'Integral Simfonies Mendelssohn'. L’actor interpretarà quatre escrits vinculats a la vida del compositor, amb l’objectiu de transmetre al públic com era aquell infant prodigi, autor de les obres que es presenten.



El concert tindrà lloc el dijous 16 de febrer, a les 20 hores, i estarà dirigit per Gerard Claret. Aquest programa té com a objectiu oferir, en diverses edicions del cicle, la integral de les simfonies per a cordes de l’autor, obres del repertori de cambra per excel·lència.



El concert començarà amb un poema escrit pel mateix compositor, dedicat a la seva mare, Lea Mendelssohn. El text recull les inquietuds artístiques d’un músic jove amb idees ingènuament romàntiques. Després de la 'Simfonia núm. 1 en do major', es llegirà una carta d’Abraham Mendelssohn, pare del compositor, que narra les raons per les quals la família va haver de canviar el cognom Mendelssohn, d’origen jueu, pel de Bartholdy, i així evitar els conflictes derivats de l’antisemitisme present a la societat de l’època.



Com a segona intervenció musical, l’ONCA interpretarà la Simfonia núm. 5 en si bemoll major. Acte seguit, es podrà gaudir d’un fragment del poema 'Päphleis', que el compositor va escriure parodiant l’'Achillëis' de Goethe. En aquest cas s’han escollit uns quants versos que, posats en veu del seu germà Paul Mendelssohn, descriuen el seu dia a dia com a infant.



En acabar el text, la formació de cordes tocarà la 'Simfonia núm. 3 en mi menor'. La darrera intervenció de l’actor serà una carta escrita per Fanny Mendelssohn, germana gran del compositor, qui intenta ajudar-lo a resoldre els seus problemes d’identitat religiosa tot apel·lant a l’amor incondicional que han rebut de la seva mare. L’orquestra tancarà el concert amb la 'Simfonia núm. 9 en do major'. Tots els textos han estat traduïts i adaptats pel musicòleg, violinista i investigador Josep Martínez Reinoso.



El cicle continuarà el 23 de març amb el programa Abel Tomàs dirigeix l’ONCA, seguit de l’actuació l’ONCA i Isabel Villanueva el dijous 6 d’abril. Clàudia Bardagí & cia. tancarà el cicle l’11 de maig en format ONCA Bàsic.