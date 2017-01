El Cicle tindrà lloc de l'1 de febrer al 30 de març a l'Auditori Nacional d'Ordino i al Teatre de les Fontetes de la Massana

'The Fourth Phase', la proposta més cridanera El "mític" 'snowboarder' Travis Rice recorre 25.000 quilòmetres de cicles hidrològics del Pacífic Nord, i durant el camí es va trobant a 'riders' també de renom

Actualitzada 23/01/2017 a les 16:53

De l'1 de febrer al 30 de març, Ordino i la Massana s'uneixen per oferir documentals i projeccions espectaculars, amb la muntanya i també els paisatges hivernals com a grans protagonistes. El Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges, que arriba a la seva novena edició, és l'oportunitat per veure a diversos protagonistes amants de l'èpica en situacions "al límit", tal com ha destacat la directora de màrqueting de Viladomat, Marta Palau. I es fa a través de projeccions gravades des de la més alta qualitat, tal com han ressaltat tant la consellera de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Jael Pozo, com el conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització d'Ordino, Xavier Herver.



D'entre les propostes, possiblement la més cridanera sigui 'The Fourth Phase', produïda per Red Bull i que arriba a Principat de la mà de Viladomat Esports. El "mític" 'snowboarder' Travis Rice recorre 25.000 quilòmetres de cicles hidrològics del Pacífic Nord, i durant el camí es va trobant a 'riders' també de renom, per compartir una experiència que permet gaudir d'"unes localitzacions espectaculars", on "les imatges parlen per si soles", ha destacat Palau. El documental es projectarà el 23 de febrer a l'Auditori Nacional.



Quinze dies després, en aquest cas a la Massana, es projectarà 'La sonrisa verdadera', que narra el viatge de Sergio Aznárez pel Marroc en bicicleta. Pedala més de 1.300 quilòmetres en tàndem amb el seu germà, amb la particularitat que Aznárez és autista i cec. És per tot plegat "un viatge de superació", ha manifestat Pozo.



Precisament aquest documental arriba al Cicle gràcies a la nova col·laboració que Ordino i la Massana han tancat amb el Festival Picurt de Cinema de Muntanya dels Pirineus. Una col·laboració que es fa també amb l'objectiu de convertir el Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges en una "cita de referència hivernal" transpirinenca per als amants dels esports de natura i de muntanya.



D'altres documentals que es podran veure durant el Cicle són 'Tot fotografiant curses', del fotògraf Jordi Saragossa; 'Viatge a la terra dels inuit', on es mostra la "vida quotidiana" d'aquesta població, o l'experiència del cooperant massanenc Jaume Planella al camp de refugiats de Filippiada a Grècia. El dia de la projecció dels documentals, i a excepció de Travis Rice, hi seran presents els protagonistes per parlar de les seves vivències amb els assistents.