Carmen Thyssen crea al país un 'camp base' per a la seva col·lecció

La baronessa estableix un dipòsit amb una part del fons per nodrir el futur equipament escaldenc i aportar obres en préstec a d’altres museus

Les vint-i-sis obres que formin part d’Escenaris, l’exposició amb què s’inaugurarà el Museu Carmen Thyssen Andorra el 16 de març, no seran les úniques peces de la col·lecció particular de la baronessa al país: també hi haurà un altre dipòsit –el lloc es mantindrà amb discreció, per seguretat– amb una part important del fons. La idea de la propietària de les peces és que Andorra sigui una mena de camp base, de moment, amb Madrid, de la seva col·lecció particular, la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, que és la que nodrirà l’equipament escaldenc. Amb les teles en dipòsit al Principat la idea