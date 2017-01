Chambao torna els colors a Escaldes

La banda malaguenya actuarà el 4 del mes vinent per aixecar el teló del 33è Festival Internacional Colors de Música

Feia un temps que el Festival Colors de Música estava com diluït, blanquinós, sense la lluentor dels Bosé, Amaral i tantes altres figures de primera fila que hi havien passat. Enguany la 33a edició reprèn l’empenta –si més no, d’entrada– i convida Chambao al concert d’obertura, el 4 de febrer. La banda malaguenya, que arriba amb el disc més recent, Nuevo ciclo, estarà acompanyada pel saxofonista i cantant gadità Antonio Lizana.

La corporació ja va posar a la venda les entrades, que es poden adquirir al servei de Tràmits del comú escaldenc i a l’oficina de turisme de la plaça Santa