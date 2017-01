El 25% de les activitats de la Capitalitat les han impulsat associacions

El cicle tanca amb més de 200 esdeveniments i els de música i dansa han estat els de més èxit

Actualitzada 17/01/2017 a les 16:51

Fins a 200 actes culturals va programar Andorra la Vella durant el 2016 per commemorar la seva distinció com a Capital Iberoamericana de la Cultura, el 25% dels quals van estar organitzats per les mateixes associacions del país, aconseguint que s'endinsin de ple en el món cultural andorrà. Una de les conclusions que han destacat des del Comú durant l'acte de balanç d'aquest esdeveniment és l'assoliment de força col·laboracions que pretenen potenciar en un futur, i que han ajudat a programar esdeveniments excepcionals amb un pressupost de 200.000 euros. El cònsol menor, Marc Pons, també ha destacat el reforçament de la programació cultural bàsica com un altre dels objectius principals, ja que “ha permès construir millor el concepte de capitalitat”.



Els esdeveniments de major èxit han estat els de música i dansa, i dels 45 programats, la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, i assessora de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura, Patty Bafino, ha destacat 'Fuego', la versió de 'L'amor Brujo' de la companyia Antonio Gades, els concerts de Julieta Venegas, Juan Diego Flórez i Raphael, i l'aplec sardanista. Amb aquests esdeveniments es va aconseguir omplir un 80% de l'aforament del Centre de Congressos, “motiu que ens fa estar molt satisfets”.



Les activitats es van iniciar a finals de febrer amb un 'mapping' que es va projectar a la façana del Comú, i van finalitzar al mateix edifici al mes de novembre, amb la inauguració del mural 'Transparències' de l'artista Samantha Bosque. Amb la projecció immaterial i l'obra permanent, l'altre assessor cultural de la Capitalitat, Albert Villaró, ha assegurat que “hem volgut que sigui un fet perdurable”. La cònsol major, Conxita Marsol, l'ha definit com un any “intens” en què s'ha fet un gran esforç a nivell organitzatiu i ha servit per donar a conèixer el país i Andorra la Vella, alhora que per conèixer l'espai iberoamericà.



Una de les prioritats ha estat la comunicació i la difusió dels actes per arribar al màxim nombre de gent possible. És per això que la pàgina web www.capitalitat.ad ha estat un dels aparadors principals de totes les activitats, i ha rebut entre maig i desembre del 2016 més de 21.000 visites, de les quals 14.000 eren de diferents usuaris. Pons ha destacat que el principal volum de visites s'ha registrat en relació als esdeveniments més destacats, per tant “els grans concerts han estat un encert”. A la pàgina de Facebook s'han unit 1.625 seguidors, i Twitter ja compta amb 1.170 seguidors.



Com a mostra de les relacions que Andorra la Vella vol seguir mantenint amb Iberoamèrica, aquest dijous, la cònsol major, Conxita Marsol, signarà un protocol d'amistat amb Bariloche (Argentina) a la Fira Internacional de Turisme (Fitur).