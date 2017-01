Dallerès diu que “algú” promociona 'El ball de la vida' amb la demanda

Reclama el dret que es corregeixin afirmacions en què veu afectada la seva imatge

Actualitzada 17/01/2017 a les 10:24

L’exsíndic i excònsol encampadà Josep Dallerès considera que “algú” està utilitzant la demanda que va interposar contra els autors d’El ball de la vida i l’editorial que el va publicar per “intentar fer campanya de publicitat”. Així ho va afirmar en unes breus declaracions fetes al Diari després que transcendís, la setmana passada, la demanda que havia interposat contra Albert Salvadó i Anna Tohà, així com contra l’editorial Meteora, de Barcelona, per un dels episodis que es narren al llibre, en el qual és esmentat i on veu afectada la seva imatge i el seu honor. “El que demano és que es corregeixi”, en una acció legal que va emprendre el mes de juliol passat, segons va puntualitzar. Des d’aleshores el procediment “segueix el seu curs” i seria aquesta setmana quan les parts demandades haurien de presentar la seva resposta a la justícia, segons va explicar.



Dallerès va insistir que “no hi haurà notícia fins que la justícia no es pronunciï” i que prefereix no estendre’s més sobre l’afer “per no entorpir la justícia”, tot i que es va plànyer que “algú” de la part contrària “hagi fet córrer la veu, ell sabrà per què”.



Sobre si havia intentat arribar a algun tipus de solució amb Salvadó –excompany de files, per cert, al PS– i Tohà abans de portar l’afer a la justícia o fins i tot posteriorment, es va limitar a respondre que “el llibre ja estava publicat, oi?”



Dallerès es considera afectat per uns passatges en què els autors es referirien a una suposada ocultació de dades, mentre ell era cònsol menor d’Encamp, sobre l’accident que va patir el fill de Tohà, qui explica al llibre l’esforç de superació del jove.



La directora de l’editorial, Maria Dolors Sàrries, va explicar que estan “traçant una estratègia amb els nostres advocats d’Andorra per aconseguir un aplanament raonable per a totes les parts”, una proposta de solució amb la qual “ningú finalment se senti molest, defensant una interpretació objectiva dels punts del llibre que han suscitat la demanda i protegint els interessos com a editorial”.



Sàrries puntualitza que “no hi ha hagut mai la intenció d’ofendre ningú [...] i que la nostra intenció única és l’aclariment dels possibles malentesos que s’hagin pogut produir per una lectura, creiem nosaltres, potser excessivament primmirada del que diu realment el text”.