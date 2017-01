Balmaseda 'canta' Gainsbourg

La coneguda passió de Serge Gainsbourg per Salvador Dalí –de fet, la cèlebre cançó ‘Je t’aime... moi non plus’ estaria inspirada en una frase del geni de Figueres– dona peu a l’homenatge artístic que li ret el fotògraf Roberto Battistini. Amb Javier Balmaseda participant-hi.

Gainsbourg Still Alive és el títol de la mostra que divendres al vespre s’inaugurava a la Cornette de Saint Cyr, reconeguda sala d’exposició i venda d’art i antiguitats a la capital francesa, on romandrà exposada fins al dia 21 vinent, abans d’iniciar un periple que la portarà a recórrer ciutats com Londres, Moscou, Milà, Berlín, Miami i Hong Kong. Una bona oportunitat per al cubà establert a Andorra perquè serà un dels noms més joves d’un cartell integrat per artistes d’àmplia trajectòria i molt reconeguts del panorama de la plàstica francesa –Mark Brusse, Peter Klasen, Jacques Villeglé o Erró–. Més