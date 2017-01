El ball de la polèmica

L’editorial Meteora decidirà la setmana vinent si retira el llibre d’Albert Salvadó i Anna Tohà després d’una demanda de Josep Dallerès

La barcelonina Editorial Meteora va rebre fa unes setmanes, abans de les festes nadalenques, una demanda presentada per l’exsíndic i excònsol encampadà Josep Dallerès, que considera afectat el seu honor per passatges inclosos al llibre El ball de la vida, signat per Albert Salvadó i Anna Tohà i que relata la peripècia del fill d’aquesta última per recuperar-se d’un greu accident, en ser atropellat per una moto a Encamp el 1984. Dallerès reclama la retirada del llibre, que va sortir al carrer el mes de març passat . Des del segell, Jordi Fernando, l’administrador, explica que s’estan assessorant legalment i