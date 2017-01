Govern dedica 82.000 euros al cicle de concerts per revifar l'Auditori

Els andorrans Bluetonics i el pianista austríac David Six completen el cartell que encapçalen José Mercé i Sidonie

“Una programació més transversal, donar suport a grups i artistes del país i arribar a nous públics que no coneixen l’espai”, així és com la ministra de Cultura, Olga Gelabert, va presentar l’eclèctic cartell de la Temporada a l’Auditori Nacional, a Ordino, un equipament infrautilitzat i mal conegut del públic del país, com va admetre Gelabert. El cicle va trencar ja l’any passat amb el Jazz Hivern, proposta amb forta personalitat, per encabir estils diversos; enguany es presenta més ambiciós: s’hi destinen 82.000 euros per aplegar rostres ben coneguts de la música, començant pel violinista Ara Malikian, que donarà el