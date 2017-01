Macaco, Sidonie, José Mercé i Jarabe de Palo, a la segona temporada de l'Auditori Nacional

Actualitzada 10/01/2017 a les 16:49

“Fer arribar la cultura a tots els segments d’Andorra” és el principal objectiu amb què s'ha plantejat la segona programació de música a l'Auditori Nacional d'Andorra. Amb la intenció de canviar la tendència i acostar l'activitat de l'Auditori al país, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, acompanyada de la directora de Promoció Cultural i Política Lingüística, Montserrat Planellas, i els músics David Micó i Marc Casadevall, han presentat el cicle de concerts que des del 28 de gener fins al 22 de juny se celebraran a Ordino.Com ja va avançar el Diari , el violinista Ara Malikian, Macaco, Sidonie, David Micó, José Mercé, Jarabe de Palo, Bluetonics i Davi Six participen en aquesta segona edició de la temporada a l'Auditori. El preu de tots els concerts serà de 20 euros, a excepció del concert de David Six que té un preu de 15 euros i els concerts dels andorrans David Micó i Bluetonics, que en costaran 10. Per aquesta segona temporada, s'estrena al web cultura.ad un nou sistema de venda d'entrades per Internet. En aquest mateix espai ja es pot consultar el calendari de la programació, que encetarà el violinista Malikian el 28 de gener amb el concert ‘The Incredible Tour of Violin’.Gelabert ha detallat com s'ha fet una remodelació del plantejament de la primera temporada amb "una programació més transversal, donar suport a grups i artistes del país i arribar a nous públics que no coneixen l’espai", perquè l'Auditori sigui un dels punts de referència de la música. La ministra ha volgut destacar la presència dels músics andorrans Marc Casadevall i David Micó i el seu esforç per oferir a l'Auditori una proposta de concert diferenciada i adaptada a l'espai de l'Auditori.Planellas ha destacat que en aquesta segona programació “els preus són populars” i ha posat en valor l'esforç econòmic que ha fet el Ministeri amb la programació de l'Auditori. Hi ha hagut un increment pressupostari respecte la temporada anterior, amb set concerts celebrats, amb un cost de 58.000 euros pels 82.000 d'enguany. La directora de Promoció Cultural ha afegit a més que per aquesta programació a l'auditori s'estrenarà un sistema de venda d’entrades per Internet a la pàgina del Ministeri, cultura.ad, on amb cada entrada es podrà incloure informació d'altres concerts. A més, Planelles ha destacat els "preus populars" que es mouen entre els 20 i els 10 euros “perquè ningú es perdi un concert pel preu de l’entrada”.El músic David Micó ha mostrat la seva satisfacció per presentar el seu nou disc a l'Auditori Nacional, en el qual ha plantejat la necessitat de "sonar al nivell de l'Auditori" amb "artistes de primer nivell". I és que Micó, a banda de presentar el seu darrer disc, 'Original Sato', compartirà escenari amb músics que han participat en aquest darrer treball com Dani Pérez o Jorge Rebenaque. D'altra banda, el músic de Bluetonics Marc Casadevall ha qualificat de "moment molt emocionant i intimidant" el repte de tocar a l'Auditori amb una proposta diferenciada que canvia el format habitual del grup andorrà.