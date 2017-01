Gust agre, expectatives dolces

Torna d’una exposició al Museu de Belles Arts de Sharjah, als Emirats Àrabs, amb projectes que enguany el portaran de Dubai a Londres i d’Itàlia a Madrid. Ahmed Keshta s’eixuga el mal regust deixat pel mètode de selecció per a la Biennal de Venècia.

Jo sé el que pateix un artista quan se’l posa a competir, quanta electricitat negativa es genera, quant de patiment”, explica Keshta, que es mostra molt crític amb el procés de selecció que va posar a competir tres finalistes –Eve Ariza (la finalment seleccionada), Zoe i Jordi Casamajor– però que, a banda, i amb això també es mostra dolgut, va desestimar la resta de candidatures sense que els projectes presentats rebessin ni un comentari per part del comissariat, format per Míriam Ambatlle i Javier Balmaseda. Una decepció que és com ploure sobre mullat, insisteix, perquè en l’edició anterior ja es