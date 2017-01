Lladres de guant no tan blanc

Ni tan elegants com Pierce Brosnan ni tan atractius com Sean Connery, els lladres d’art són bastant més barroers en aparença i mètodes, segons la tipologia que detallen l’arqueòleg Jordi Campillo i la fiscal Susana Romero a ‘Espoli: del museu al jutjat’ (Dalmau).

El volum és una continuació (amb lapse de quasi una dècada) del On és la calaixera?, també editat per Dalmau i on l’autor analitzava els delictes contra el patrimoni al Pirineu. Ara ho contextualitza, amb dades referents a tot Catalunya –on conclouen que hi ha una mitjana de deu fets l’any, si més no, de deu coneguts– i conclou que no és una zona que es vegi particularment afectada. “Com a mínim dels fets que tenim constància”, puntualitza, perquè sovint es queden sense denunciar: és el que en diuen la xifra negra. Per què? Causes diverses, entre les quals que