El festival Hibernation portarà al març un cartell de 40 artistes al Pas

Organitzat per un operador turístic francès en col·laboració amb empreses d’Espanya i Andorra, amb idea que competeixi amb els dels Alps

Malgrat el fallit Innovation in the Snow de l’any passat –els organitzadors van assegurar que no hi tornarien pels entrebancs que els va posar Govern, segons ells–, el Pas de la Casa no es quedarà aquest hivern sense festival de neu i música electrònica. Un operador turístic francès, La Noche Voyages –especialitzat en el públic més jove i que fa uns anys que porta turistes a la localitat encampadana–, n’agafa les regnes i proposa, en col·laboració amb socis espanyols, anglesos i andorrans, Hibernation, que se celebrarà entre el 24 i el 26 de març i que acaba de completar el