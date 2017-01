Obren un càsting per a la sèrie que Cesc Gay rodarà al país

Les proves estan convocades per l’empresa andorrana Independent Club

El rodatge que Cesc Gay portarà a Andorra els pròxims mesos segueix la seva marxa amb els passos previs: la productora obre un càsting al país per trobar joves actors, unes proves que estan convocades des de l’empresa andorrana Independent Club, impulsada per Edu Ruano. Els perfils demanats són: nenes que hagin nascut entre el 2009 i 2011, i un altre grup de noies, d’entre dotze i quinze anys, aproximadament; també busquen nois, en aquest cas amb dates de naixement del 2006 al 2008. L’únic requisit que marca la productora és que tinguin una bona dicció en castellà, però no