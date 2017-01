El director Marzio Conti torna amb l'ONCA, gràcies al concert de Cap d'Any

L'Auditori Nacional d'Ordino va ser l'escenari novament del primer concert de l'any

Concert de Cap d'Any L'Auditori Nacional d'Ordino va ser l'escenari un any més del tradicional concert de Cap d'Any, a càrrec de l'ONCA i el director italià, Marzio Conti.

Actualitzada 03/01/2017 a les 09:19

L'Auditori Nacional d'Ordino va ser diumenge l'escenari novament del primer concert de l'any organitzat pel Comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà. Enguany, el recital va comptar amb la participació d'un vell conegut del panorama musical andorrà, com és l'actual director de la Filharmònica d'Oviedo i exdirector de l'ONCA, Marzio Conti. L'italià va tornar a dirigir l'ONCA després de 6 anys i és que, cal recordar que Conti ja va realitzar les tasques de director de l'entitat del 2006 al 2011 i, això es va fer notar a l'Auditori.



Conti va destacar la seva relació amb el director artístic de l’ONCA, Gerard Claret, atès que segons Conti “ens coneixem fa molts anys i sempre és molt bonic compartir música amb ell i ens tenim un gran respecte mutu”. Pel que fa a la trajectòria de l’ONCA, Conti va subratllar que “hi ha hagut molts canvis, però no només es tracta de tocar també s’ha d’involucrar a la gent i això ho estan fent”. El director va posar en relleu que “sempre és més fàcil fer música amb gent que ja coneixes i de ben segur que això s’ha notat”.



En aquesta ocasió, el recital es va iniciar amb l'obertura de l'opereta 'Cavalleria lleugera' de Franz von Suppé, tot seguit va arribar el torn de la interpretació del 'Llac dels cignes' de Txaikosvki, però les melodies conegudes no acabaven aquí, i és que la formació també va interpretar el vals de la pel·lícula 'El padrí' i el tema de Lara del film 'El doctor Jivago'. A més, el tàndem entre l'ONCA i Conti també va realitzar els habituals temes de Johann Strauss i va finalitzar el concert amb l'intermedi de la sarsuela 'La boda de Luis Alonso' de Gerónimo

Giménez.