Any nou, vídeo nou

Patxi Leiva entra amb bon peu al 2017, estrenant any, disc i vídeo: el primer que surt per promocionar ‘Alea Jacta Est’.

El cantant reusenc establert a Andorra des de fa anys va publicar a final de l’any passat el segon disc de la seva trajectòria, després de fer-se un públic fidel al país amb els seus directes. Amb l’entrada de l’any comença la part forta de la promoció de l’àlbum, començant per la presentació del primer vídeo promocional, el del tema que dona nom al disc, signat per Zero Zero Produccions sota la direcció i guió de Manel Buch i amb la participació de l’actor barceloní Tony Corvillo, un intèrpret que ha aparegut en diverses produccions televisives molt conegudes del gran