“Forçar el Govern a donar suport al cine serà un treball de l'Acadèmia”

El 10 de febrer es presentarà en societat l’ens que el director i productor lleidatà s’ha entestat a impulsar. no amb tots els beneplàcits però segur que al final li donaran la raó

El 10 de febrer es presentarà en societat l’Acadèmia del cine d’Andorra, una iniciativa impulsada pel cineasta lleidatà Josep Pozo, que un bon dia va decidir instal·lar-se al país, muntar una productora (Imminent) i veure si en aquest erm audiovisual que era el Principat fa menys d’una dècada hi fructificava alguna cosa.



Una acadèmia a Andorra?

Reconec que la idea ja té alguns detractors, i de dins del sector, però aquí el que és important és que això no és cap club per al senyor Pozo i els seus interessos, sinó per al sector. L’objectiu d’una acadèmia és defensar, desenvolupar, el sector.