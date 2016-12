Patinadors galàctics

Han Solo i la princesa Leia, Luke Skywalker i Darth Vader, cavallers Jedi i tropes imperials. Tots ells es van calçar els patins per evolucionar sobre la pista del Palau de Gel en la tercera edició de l’espectacle, protagonitzat pel Club Andorra Gel.

Amb tres anys de Somnis sobre gel, la cita sembla anar-se consolidant, tot i que ahir debutava amb menys públic de l’esperat: l’espectacle va aplegar més de mitja entrada al recinte canillenc i per a la segona funció, la de dimecres, les vendes van a bon ritme i les expectatives són que l’afluència serà millor, especialment per part del públic del país, segons va explicar el president del club, David Hidalgo.

Naturalment, es tracta de renovar-se i oferir cada any quelcom de diferent per seguir atraient espectadors i repetir els bons números de les edicions passades: l’any passat el primer dia