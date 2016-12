Sylvia Steinbrecht, nominada als Premis Gaudí de cine per la pel·lícula 'El rei borni'

L’andorrana Sylvia Steinbrecht està entre els nominats a la IX edició dels Premis Gaudí que atorga l’Acadèmia del Cinema Català. Figura en la categoria de millor direcció d’art pel seu treball a El rei borni, dirigida per Marc Crehuet i produïda per Moiré Films, Lastor Media, El Ter­rat i Televisió de Catalunya. Un film, per cert, que es troba entre els que competeixen en més categories, començant per la de millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millors protagonistes en ambdues categories: Betsy Túrnez i Alain Hernández.

En la relació de nominacions hi ha també una altra producció amb forta presència andorrana: