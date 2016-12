La Biblioteca Digital Mundial inclou el Pariatge del 1278

El text fundacional i nou documents històrics més entren al catàleg

Deu documents importants per a la història d’Andorra han passat a formar part del fons de la Biblioteca Digital Mundial, un projecte desenvolupat per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units en col·laboració amb la Unesco. En la relació de textos i imatges facilitats des d’Andorra com a més representatius hi ha el primer Pariatge, el signat el 1278, a banda del Manual Digest, d’Antoni Fiter, i el Politar Andorrà, d’Antoni Puig. També s’hi ha inclòs La coutume d’Andorre, de Jean Auguste Brutails, de qui també s’ha publicat la Visura a la plaça Major de Sant Julià de Lòria; El