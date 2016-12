L'aniversari del 'rei'

Vint-i-cinc anys fa que les notes de l’orgue de sant Esteve inunden l’església d’Andorra la Vella. El “rei dels instruments”, segons Joan-Enric Vives, va cantar anit per a un centenar de persones que el van acompanyar en aquesta celebració.

Ignacio Ribas Taléns, organista titular a sant Esteve, va interpretar les tres peces del repertori triat: una de Bach, una composta per ell mateix –Pasacalle glosado– i una del letó Pëteris Vasks. Una vetllada que va comptar amb l’assistència del Copríncep bisbe i la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol. Aquesta última renovava el compromís amb l’instrument (per al qual l’Associació dels Amics dels Orgues insisteix a demanar protecció al més alt nivell al ministeri de Cultura), un instrument que, va recordar Marsol, “és per al poble, perquè sense la comunitat és coix”. I desitjava que, com d’altres orgues