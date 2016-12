Rufus Wainwright, a la Temporada

El músic novaiorquès actuarà al maig a l’escenari del Centre de Congressos, en el cicle que organitza MoraBanc

El cantant novaiorquès Rufus Wainwright serà una de les estrelles del proper cartell de la Temporada MoraBanc, una programació encara pendent de presentació que arrencarà amb l’any ja ben entrat. Wainwright, intèrpret i compositor d’orígens barrejats nord-americans i canadencs, pujarà el mes de maig a l’escenari del Centre de Congressos de la capital. Arriba al país en un moment en què està presentant l’àlbum més recent, Take All My Loves, un disc inspirat en els sonets de William Shakespeare i que és el catorzè a la seva discografia. Al treball, publicat per Deutsche Grammophon i que s’afegeix a la commemoració