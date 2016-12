Jesucrist Superstar es representarà per primera vegada al país a càrrec de La Trapa

La música, la dansa i el teatre es trobaran en el projecte de les escoles de La Trapa de Sant Julià

Actualitzada 22/12/2016 a les 14:05

Quatre escenes del musical de Broadway ‘Jesucrist Superstar’ seran el motiu principal del taller musical de les escoles de La Trapa de Sant Julià de Lòria. En deu sessions i durant tres mesos, el taller musical vol posar sobre els escenaris una vintena d’alumnes que assajaran en les disciplines de música, teatre i dansa aquest musical. El conseller de Cultura del Comú de Sant Julià ha apuntat la idoneïtat de l'activitat plantejada perquè "és una oportunitat singular perquè la gent pugui formar part d’un musical". El taller compta amb la direcció d'Oriol Vilella i de la professora de teatre Irina Robles. El 2 d'abril serà la primera vegada que es representarà l'obra al país.



Sota la direcció de la professora de teatre Irina Robles i Oriol Vilella, aquesta obra composta el 1969 i que es va representar el 1970 a Broadway i a Londres, compta amb multitud d'adaptacions. Vilella ha considerat les possibilitats que té l'obra en les disciplines dansa i teatre i que des del punt musical ha estat escollida “perquè és el primer musical rock” i permetrà als alumnes seguir formant-se. Durant deu sessions, fetes en dissabtes, es desenvoluparan les assignatures de cant modern, dansa jazz i interpretació. El taller s'iniciarà el 14 de gener i el 2 d'abril es farà l'escenificació de les quatre escenes amb banda sonora en directe.



"Ens cridava molt l’atenció perquè aquesta obra tenia un punt de controvèrsia", ha recordat la professora de teatre Irina Robles. La profesora ha destacat que en aquesta activitat totes les disciplines van plegades en l'assaig de quatre escenes que són "quatre moments emblemàtics que puguin ser interessants per treballar-les".



El conseller de Cultura del Comú de Sant Julià ha volgut destacar el sentit de la proposta com un "projecte global i integrador de les arts escèniques" amb un treball aprofundit dels alumnes i "una oportunitat singular perquè la gent pugui formar part d’un musical". El conseller considera que la iniciativa dóna sentit als aprenentatges i afegeix elements de motivació.



El preu d'inscripció al taller és de 150 euros per alumne i serà la primera vegada que es representarà l'obra al país. El que han qualificat com un "un fenòmen cultural que no mor mai".