L'obra de Lamb s'acomiada La mostra s'exhibeix a les instal·lacions de la galeria Mama Maria.

Actualitzada 22/12/2016 a les 07:09

LA PROPOSTA



Mostra d’obres del pintor nord-americà Matt Lamb, impulsor de la iniciativa Lamb’s Umbrellas for Peace (Paraigües per la pau), un projecte artístic i solidari en pro dels valors humans i de la pau que ha aconseguit repercussió mundial. La mostra ofereix un petit ventall dels temes més habituals a la producció pictòrica de l’artista, traspassat el 2012 i que havia dedicat l’última meitat de la seva vida a l’art després d’un inici d’èxit com a home de negocis.

Mama Maria

Av. Meritxell, 25. Andorra la Vella. Tel.: 869 996. Horaris: de les 12.30 a les 20 hores. Fins al 23 de desembre.



L'AGENDA:



ACTIVITATS:

-'POBLET DE NADAL'

Pic dels Meners (plaça de la Rotonda):

De 17 h a 20 h: Els menairons del Riu Valira

Oficina de Correus Màgica (av. Meritxell)

De 17.30 h a 19.30 h: Oficina de Correus Màgica

18 h, 18.30 h i 19 h: mapping

Mercat de Nadal (plaça del Poble):

De 17.30 h a 19.30 h: caga tió

Bosc encantat (plaça Guillemó): De 17 h a 20 h: mercat de l’arbre natural

Diversos emplaçaments

Andorra la Vella.



MÚSICA:

- 'FESTA AFRICANA':

La Fada Ignorant. Andorra la Vella.



EXPOSICIONS:

- 'ROBOTS EN EL CINEMA DE CIÈNCIA-FICCIÓ'

L’exposició recull materials de més de dos-centes pel·lícules de ciència-ficció relacionades amb robots, entre les quals hi ha no només les més emblemà- tiques, sinó les més rara avis del gènere. Un seguit d’objectes originals utilitzats en rodatges, reproduccions, cartells, fotografies i altres materials gràfics es distribueixen en un recorregut cronològic que s’inicia amb la primerenca Houdini in the Master Mystery, dirigida per Burton King l’any 1919, fins a arribar a Morgan de Luke Scott, estrenada aquest mateix 2016. Destaquen un bust original d’Arnold Schwarzenegger a The Terminator (1984) i una reproducció a mida real de R2-D2 d’Star Wars (1977).

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge, de 10 a 14 h. Tancat diumenge tarda, dilluns tot el dia i dimarts matí.

Escaldes-Engordany.

Fins al 8 de gener.



- 'TÀPIES, SAURA, CLAVÉ':

Deco Art Gallery dedica la nova mostra a l’obra gràfica, en aquest cas de tres pesos pesants de l’art contemporani espanyol: Antoni Tàpies, Antonio Saura i Antoni Clavé.

Deco-Art Gallery

Camí de la Grau, 21, bloc-D.

Andorra la Vella.

Fins al 28 de febrer.



- 'DUES VILES, UN TERRITORI':

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) presenta l’exposició Escaldes i Engordany: dues viles i un territori, una exposició fotogràfica sobre la història, l’economia i el paisatge de la par­ròquia. La mostra està formada per noranta imatges des de principi del segle XX fins als anys setanta d’Escaldes i Engordany.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge de les 9.30 a les 13.30 h.

Fins al 28 de gener.



- 'LA PINTURA EVANESCENT':

La sala de la capital presenta l’obra de la pintora alemanya, establerta a Catalunya, Waltraud Maczassek. Una petita selecció que permet apreciar l’evolució de la seva recent producció pictòrica. Entre les temàtiques que la preocupen, els microcosmos i el macrocosmos: amb una filla metgessa, sovint s’endinsa en els seus llibres per meravellar-se de com encaixa tot i després ho reflecteix sobre les teles, amb una tècnica basada en l’acrílic que diposita sobre la capa de pedra molta amb què prepara la base perquè no tingui un aspecte plàstic i absorbeixi la llum.

Galeria Pilar Riberaygua

C/ de la Vall. Andorra la Vella.

Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores. Altres horaris, amb cita prèvia. Fins al 12 de gener.



- ‘LES SOLES D'EN MALLOL':

Un grup d’artistes andorrans i de l’Alt Urgell exhibeixen els treballs realitzats a proposta de la Ferreteria Mallol de la Seu, que obre els fons del seu magatzem a la creativitat dels artistes del Pirineu. La proposta consisteix a manipular un estri quotidià, en en aquest cas unes soles de sabater, i produir una peça artística.

L’Aparador

La Seu d’Urgell.

Fins al gener.