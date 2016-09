'Art a consciència' recaptarà fons per a la recerca de l'Alzheimer

La mostra és una col·laboració amb la Fundació Pasqual Maragall

Una mostra heterogènia, amb obres d’artistes com Antoni Clavé o l’alturgellenc Perico Pastor, ocuparà a partir del proper dia 28 un espai del Museu del Tabac. L’exposició, Art a consciència, és fruit de la col·laboració de l’equipament lauredià i Andbank amb la Fundació Pasqual Maragall, una exposició i venda d’obres per recaptar fons destinats a la investigació sobre l’Alzheimer.

La col·lecció, que aplega al voltant de quaranta obres entre pintura, fotografia i escultura, estarà a l’abast del públic fins al proper 16 d’octubre. Coincidirà al museu lauredià amb la que ocupa les sales habituals per a les exposicions temporals, dedicada a