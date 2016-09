Dansar cap per avall

“On tens els peus? Al terra o al cel?”. La dansa vertical planteja dubtes quasi filosòfics, reconeix Pere Vilarrubla, que s’inicia en la disciplina per prendre part en l’espectacle que es desenvoluparà el dia 23 a la façana del Centre de Congressos lauredià.

Vilarrubla es dedica a l’activitat arriscada per pur amor a l’art, perquè ell, de formació, és traductor. Forma part del grup d’aventurers que aquests dies es formen sota la direcció de Sheila Ferrer, professional de la dansa que un dia, explica, va decidir investigar les possibilitats de jugar amb un espai escènic que deixa de ser horitzontal i es verticalitza. “És com si el públic et veiés des de dalt”, proposa.

“Complicat ho és”, reconeix Olga da Cunha, una altra de les quatre participants en el taller en què preparen l’espectacle de divendres vinent, que formarà part del programa del mercat