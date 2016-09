Actualitzada 16/09/2016 a les 07:21

a sopa de pedres, d’Edicions Salòria, seguit per La bíblia andorrana, d’Albert Villaró; Camins d’Andorra, i Petita història de Meritxell, il·lustrada per Pilarín Bayés, han estat els més venuts a l’estand del Govern a la Setmana del llibre, on s’han despatxat 204 exemplars.