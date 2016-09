Són Sixe Paredes, Suso33 i Okuda San Miguel Erice, tres dels exponents de l’art urbà espanyol. Tots tres han reinterpretat Caldea, la seva arquitectura, les aigües, en obres de gran format per a una mostra conjunta, ‘H3O’ organitzada pel termolúdic i Art Areté.

Caldea no sols és un centre d’aigua termal, també és un conjunt arquitectònic icònic, una referència” a Andorra, recordava Miquel Pedregal, el director general del centre, després de presentar una proposta que li sembla una prolongació natural de l’activitat central del termolúdic. Una idea que va sorgir “espontàniament” en una conversa amb Isabel Rodríguez, la directora de la galeria, inaugurada el passat mes d’abril i que amb aquesta presenta la segona proposta, que s’estén des de les instal·lacions de Caldea a la sala, on hi ha obres dels mateixos artistes, però en petit format.

Així que la idea va ser aplegar