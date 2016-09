Samantha Bosque inicia l'obra mural més gran exposada a Andorra

El mural hiperrealista, de gairebé 400 metres, estarà just al darrere de la façana del comú d'Andorra la Vella

La pintora hiperrealista Samantha Bosque, ex representant d'Andorra a la Biennal de Venècia, juntament amb el cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, han presentat, aquesta tarda el mural hiperrealista de gairebé 400 metres quadrats que Bosque està creant just al darrere de la façana del comú d'Andorra la Vella. En aquest sentit, Pons, que ha remarcat que "estem davant l'obra mural més gran exposada a Andorra", ha explicat que aquest mural s'inclou dins les diferents accions urbanes que pretenen "millorar la imatge de la parròquia a través d'aquelles façanes, que fruit de la planificació urbanística dels darrers 40 anys, són molt visibles i afecten l'embelliment". A més, ha recalcat que la zona escollida no ha estat aleatòria, ja que tal com ha precisat, el passatge Molines "és l'indret més fotografiat de la parròquia i un lloc de pas obligat". Per la seva banda, Bosque ha detallat que el mural segueix la tècnica 'trompe-l'oeil', mitjançant la qual s'aconsegueix que el vianant que contempla la pintura tingui la mateixa vista d'allò que hi ha justament al darrere de l'edifici, en aquest cas la plaça Príncep Benlloch. Tot i reconèixer que "depenc molt de les inclemències meteorològiques", Bosque s'ha mostrat confiada que l'obra podrà estar finalitzada a finals d'octubre.



