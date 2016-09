El Canòlich Festival trasllada al Prat Nou la música cristiana

Obrirà la nova banda andorrana One i repetirà el britànic Andy Hunter

El Festival Canòlich Music presenta l’edició més propera als participants, ja que els concerts han estat petició dels mateixos joves, que han apostat per la repetició de l’estrella de l’any passat, el deejay britànic Andy Hunter. En aquest cas, però, arribarà amb una proposta més intimista i social, segons van explicar els responsables de la programació, Pep Chisvert, mossèn de la parròquia laurediana, i el delegat de Joventut del Bisbat d’Urgell, Lluís Plana, que van presentar el cartell acompanyats per Francesca Barbero, consellera de Social.

One, format per músics andor­rans i que va sortir del Canòlich Music, serà el grup encarregat