El Canòlich Music canvia d'escenari i presenta l'edició més propera als participants

Hi actuaran el grup One, Andy Hunter, Kairoi i Sal 150

Presentació del Festival Canòlich Music Presentació del Festival Canòlich Music M.B. / ANA

Actualitzada 13/09/2016 a les 16:57

El Canòlich Music Andorra arriba a la seva edició més propera al públic, ja que el cartell ha estat petició dels mateixos joves, i comptarà amb grups amb un fort arrelament al festival. Tindrà lloc els dies 25 i 26 de novembre i recupera el format de dos concerts cada nit. El dissabte arrancarà amb el grup One, que ha sortit del mateix festival i està format per joves andorrans, seguit d'Andy Hunter, que ja hi va participar l'any passat i ara torna amb noves cançons d'estil més intimista i més social, amb un missatge sobre Déu i l'ésser humà.



El dissabte començarà el dia amb la pregària que tindrà lloc a l'església de Sant Julià de Lòria amb Kairoi, un dels grups més consolidats dins la música cristiana, que actuarà a la nit amb l'estrena del nou disc, que oficialment es presentarà al mes de desembre a Barcelona. Tancarà el festival el grup Sal 150 que està tenint una gira molt intensa i oferirà un directe “molt fort”. Tots els concerts se celebraran a un nou envelat amb més capacitat, ubicat al Prat Nou, davant el nou comú.



Al llarg del dissabte tindran lloc altres activitats com el concurs musical 'Dóna't a conèixer' que permet que joves músics puguin compondre una cançó original en lletra i música sota el lema 'Compartim l'esperança'. El delegat de Joventut del Bisbat d'Urgell, Lluis Plana, ha destacat també la iniciativa del Crist Experience que comptarà amb una desena de tallers musicals a les 16 hores al Centre Cultural i de Congressos lauredià, “que permetran viure una experiència significativa”.



Així doncs, el dissabte a les 18.30 hores tindrà lloc l'Eucaristia amb l'experiència de Toño Casado, capellà i músic amb molts projectes dins el món dels joves.



El festival, organitzat per la rectoria de Sant Julià, el Bisbat d'Urgell i la col·laboració del comú lauredià, arriba enguany a la seva quarta edició i tal com ha destacat un dels principals impulsors, mossèn Pepe Chisvert, l'únic objectiu és “ajudar, acompanyar i fer créixer les noves generacions”. Tot i que encara es desconeix la quantitat de públic que hi participarà, confien arribar al miler com l'any passat, però asseguren que no els preocupa, i que el més important és que quan es parla del Canòlich Music, ja és conegut entre molts joves cristians d'Andorra, França i Espanya.



Des del comú de Sant Julià, la consellera de Social, Francesca Barbero, s'ha mostrat molt satisfeta perquè el festival s'ha consolidat i la parròquia es converteix en un punt de referència durant els dos dies.