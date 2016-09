L'arxiu de Casa Molines s'obrirà al públic per les Jornades Europees del Patrimoni

Les activitats se celebraran el 15, 17, 18 i 22 de setembre

Actualitzada 12/09/2016 a les 17:07

Les Jornades Europees del Patrimoni comptaran enguany amb una diversitat d'actes que combinen l'exposició de col·leccions històriques del país, com és el cas de l'arxiu de Casa Molines o la col·lecció de 'Bíblies del món', fins a visites guiades pel Fons Casal i Vall. A més, també hi haurà un concert de l'ONCA, a càrrec del grup Signes de Trio, per dotar les jornades d'un component musical. Els departaments de Patrimoni Cultural i Promoció Cultural i Política Lingüística, així com l'Arxiu Nacional, seran els encarregats de facilitar aquests fons perquè tothom pugui conèixer el tipus d'acció que s'hi realitza i els mètodes de treball en cada àmbit.



Les jornades, que a Andorra se celebraran el 15, 17, 18 i 22 de setembre, permeten a milers d'europeus conèixer diferents aspectes culturals de molts països. Enguany, i de forma excepcional, la família Cardelús Maestre obrirà al públic general l'arxiu de casa Molines, un dels més rellevants del país, per tal d'entendre l'evolució de la família Casa Mateu d'Andorra la Vella durant més de quatre segles, amb prop de 7.000 documents que permeten veure l'evolució històrica del país. Serà el proper 15 de setembre a les 11 del matí, amb entrada gratuïta però sota reserva.



D'altra banda, els visitants podran gaudir de la col·lecció 'Bíblies del món', amb més d'un miler d'exemplars en molts idiomes, una col·lecció única per la seva varietat lingüística, que prové de la família Roquet Ribó. També es donarà a conèixer la col·lecció de la família Casal i Vall formada per més de 1.500 arxius sonors i escrits que tenen a veure amb Andorra i la seva evolució, sobretot des d'un prisma religiós.



A banda de tot això, també hi haurà un concert de l'ONCA, a càrrec de Signes de Trio, un grup format per Joel Bardolet (violí), Josep Bracero (viola) i Daniel Claret (violoncel) que actuarà el proper dissabte 17 de setembre, a les 19 hores, al Soler de Casa Rull de Sispony de la Massana.



Andorra va entrar a participar en aquestes jornades l'any 1996, després que ratifiqués la signatura de la Convenció cultural europea dos anys abans. Actualment hi participen 50 països europeus, entre els quals es troba Andorra, que fa 16 anys que hi participa de forma ininterrompuda.