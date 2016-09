El Festival de Sitges tindrà presència andorrana amb el curtmetratge 'Wolves'

El film d'Àlvaro Rodríguez ha estat seleccionat a la secció oficial

Actualitzada 12/09/2016 a les 12:47

El curtmetratge 'Wolves', dirigit per Álvaro Rodríguez i protagonitzat per Isak Férriz, ha estat seleccionat per a la secció oficial del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Així ho ha anunciat el seu director aquest dilluns, molt content pel ressò que està tenint el treball, que ja ha estat seleccionat en prop d'una trentena de festivals i ha guanyat tres premis: un a Andorra (Ull-nu), un a Estats Units i un tercer a l'Índia. Rodríguez, que ha rebut el suport de MoraBanc per tirar endavant el curtmetratge, considera el fet de poder anar a Sitges com un premi en si mateix, ja que "no estem allà per guanyar". El director andorrà ja prepara el següent treball, "molt més gros" tant per durada com per pressupost, que tractarà el tema dels passadors i tindrà com a protagonistes "el Pirineu, la neu i el torb".