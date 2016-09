Abans de les bruixes

“Aquí les penjaven”, com deia Robert Pastor. Però abans que l’ofici es criminalitzés, pels volts de final del segle XIV, metzineres, curanderes o dones sàvies ja actuaven per tot el Pirineu. Josep Maria Palau Baduell rescata la memòria d’algunes.

El bisbat d’Urgell a l’inici del segle XIV (a través de la visita pastoral de 1312 a 1315), tesi doctoral de Palau dirigida per Ignasi Baiges (responsable de l’última edició del Politar) i qualificada cum laude, treuen el nas algunes de les –diguem-ne– bruixes més reconegudes per aquestes contrades a principi del segle XIV. Com Sibil·la Fical o Arcavella, ambdues veïnes de la Seu. Cinc apareixen als documents examinats per Palau, que recullen la visita pastoral que va realitzar a l’Urgellet (territori que incloïa Andorra i la Seu) Guillem de Rocabertí, arquebisbe de Tarragona. Uns documents conservats a l’Arxiu episcopal