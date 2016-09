Una feliç coincidència artística

El Museu del Tabac selecciona les peces de Dalí i surrealistes catalans que exhibirà al març

Feliç coincidència, la que promet el 2017 una excepcional primavera per als amants de l’art al Principat: Dalí i els surrealistes al Museu del Tabac lauredià arribaran en una mostra que s’estrena a l’octubre a l’Hermitage de Sant Petersburg. Just quan, previsiblement, acabarà d’obrir les portes el Museu Carmen Thyssen Andor­ra, amb inauguració prevista per al febrer i on a hores d’ara comencen les obres de condicionament interior. Amb doble coincidència, perquè també la mostra sobre Dalí i coetanis comptarà amb obres prestades pel Thyssen madrileny, a banda d’institucions com Cau ferrat de Sitges, el museu de l’Empordà de Figueres