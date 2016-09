Estrena al Claror

One, la primera banda de música cristiana que neix al Principat, debuta aquesta nit al Claror lauredià, a les 21.30 hores.

S’han passat l’estiu sense vacances, però no com el mal estudiant: One, banda liderada per Juanma Jurado i que neix a l’escalf del Canòlich Music Festival, ha preparat amb intensitat la presentació d’aquesta nit. “No puc dir que no necessitéssim més temps perquè sempre hi ha coses per polir però hem treballat de valent”, explica Jurado, amb qui comparteixen escenari Joan Carles Sampietro, Hèctor Pérez, Carles Casal i Eva Gómez. Patrocinats per un Pepe Chisvert que també ha posat tota la carn a la graella per donar difusió al concert d’aquesta nit i que l’aforament del Claror es quedi petit.