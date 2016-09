Patxi Leiva, al Liceu

Patxi Leiva confessa que si s’ho pensa, les cames li fan figa: el 15 d’octubre pujarà a l’escenari del Liceu barceloní, en el marc d’un concert benèfic.

eiva ja havia col·laborat amb el Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (GAEM) el 2011, en un concert benèfic en aquell cas celebrat a l’Auditori, també a la Ciutat Comtal. Havia compost per a l’ocasió El ritmo, tema que va tenir un videoclip solidari amb protagonistes de luxe: els barcelonistes Thiago i Víctor Valdés. La fundació l’ha tornat a contactar en el concert amb què celebrarà el seu desè aniversari, el 15 d’octubre, on també hi haurà gospel, amb el Cor Carlit i Dr. Walt Whitman.

Què li suposa pujar a l’emblemàtic escenari? “És l’hòstia, no puc dir una altra cosa perquè és