Alsina, des del balcó

Potser no era el que tenia al cap, però Josep Alsina, un dels fotògrafs més prolífics del país, va aconseguir relatar, instantània rere instantània, l’evolució de la principal artèria escaldenca, l’avinguda Carlemany. Simplement observant-la des del seu balcó.

Per centenars es compten les fotografies fetes per Alsina des del seu observatori domèstic, explica Isidre Escorihuela, responsable dels fons fotogràfics de l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA). Centenars d’imatges que va captar entre final de la dècada dels anys trenta i principi de la següent, quan, desmobilitzat de l’exèrcit francès, es va instal·lar a Escaldes, on va viure fins a la seva mort, l’agost del 2004. Entre aquella primera meitat del segle XX i els noranta, va registrar el creixement de Carlemany, apuntant amb el seu objectiu en direcció cap a una Andorra la Vella que encara semblava quedar lluny, o