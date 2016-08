Càmera a punt

‘Art de garatge’ encara la recta final de preparació per començar a rodar el pilot de la segona temporada a mitjan setembre, i comptarà amb cares conegudes que es revelaran en els propers dies i que permetran fer un producte “mes professionalitzat”.

Amb els càstings enrere, el guió completat i el repartiment gairebé tancat, la sèrie andorrana Art de garatge enceta el tram final per començar les filmacions del capítol pilot de la segona temporada, la qual promet ser més “professionalitzada” respecte a la primera, segons va expressar el productor executiu, Daniel Arellano, des del primer moment. Aquesta vegada compta amb la col·laboració d’Héctor Romance en la direcció i també en l’elaboració del guió, juntament amb José Pozo i altres assessors.

Per arribar a aquest punt, hi ha un procés de molta feina al darrere, gairebé a parts iguals que treball hi ha