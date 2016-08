Actualitzada 27/08/2016 a les 07:09

Una exposició fotogràfica repassarà els deu anys de colònies infantils que s’han realitzat a Ordino. La mostra, que porta per títol 10è aniversari colònies (2007-2015), es podrà veure des d’aquest dilluns dia 29 d’agost fins al proper 9 de setembre a la sala La Buna, amb especial protagonisme per als joves que hi han participat. L’exposició està organitzada pel comú.