Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 22/12/2016 a les 06:54

HORARIS:



CINEMES ILLA CARLEMANY

¡Canta! 18:00 20:15 22:30

Rogue One 17:30 20:10 22:45

Rogue One (VOSE) 19:45

Vaiana 17:30 20:15

Villaviciosa de al lado 18:15 20:15 22:15

Animales fantásticos 17:45 22:30

Hasta el último hombre 22:30



PEL·LÍCULES



Rogue One: Una historia de Star Wars

Director: Gareth Edwards. Intèrprets: Felicity Jones, Forest Whitaker.

L’Imperi Galàctic ha acabat de construir l’arma més poderosa de totes, l’Estel de la mort, però un grup de rebels decideix realitzar una missió de molt alt risc: robar els plànols d’aquesta estació espacial.



Vaiana

Director: John Musker i Ron Clements. animació.

La Vaiana és la filla del líder d’una tribu amenaçada del Pacífic. Per seguir la recerca dels avantpassats s’aventura sola al mar amb un porquet i un gall.



Villaviciosa de al lado

Director: Nacho G. Velilla. int.: Arturo Valls i Carmen Machi.

Què succeiria si et toqués la loteria, trobessis la solució a tots els teus problemes… i no poguessis cobrar el premi perquè, en fer-ho tot, el món descobriria la teva afició a freqüentar un club?



Animales fantásticos

Director: David Yates. int.: Eddie Redmayne.

Newt Scamander, el preeminent magizoòleg del món de la màgia, arriba a Nova York després d’haver viatjat per tot el món buscant diferents criatures màgiques.



Trolls

Director: Mike Mitchell. Animació.

Els trolls, unes criatures màgiques, alegres i de colors, veuen com canvia el seu món quan els bergens decideixen que són molt apetitosos i se’ls volen menjar. Aleshores en Branch, que és rondinaire i pessimista, i la Poppu, que és la líder optimista, s’alien per anar a rescatar els seus amics.

Dissabte i diumenge