Los hombres libres de Jones

Director: gary ross. int.: matthew mcconaughey.

New Knight va protagonitzar una extraordinària revolta armada contra l’exèrcit confederat durant la Guerra de Secessió.



Bridget Jones Baby

director: Sharon Maguire. int.: Renée Zellweger, colin firth, Patrick Dempsey.

Després de trencar amb Mark Darcy i amb els quaranta recent fets, la vida amorosa de Bridget Jones pren una nova direcció quan coneix Jack. Però descobreix que està embarassada i no sap qui és el pare.



Juego de armas

Director: todd philips. int.: miles telier, jonah hill.

L’hivern del 2007, Efraim Diveroli i David Packouz aconsegueixen un important contracte armamentístic, de 300 milions de dòlars, quan el Pentàgon els encarrega la complexa tasca de subministrar armes als aliats nord-americans de l’exèrcit afganès.



Tarde para la ira

Director: raúl arévalo.

int.: antonio de la torre, alicia rubio.

Curro acaba de sortir de la presó després d’haver estat tancat vuit anys per la participació en l’atracament d’una joieria. Ara només pensa a iniciar una nova vida però descobrirà que no és tan fàcil.



No respires

Director: fede álvarez. int.: daniel zovatto.

Tres joves planifiquen a la perfecció cada robatori que realitzen. Ara han trobat l’objectiu perfecte: la casa d’un multimilionari cec que podria treure’ls de la delinqüència per sempre. Quan entren, ataquen l’inquilí, però els rols canvien.



Ben-hur

Director: timur bedmambetov. int.: jack huston.

Ben Hur és un jove príncep de Jerusalem que té idees oposades a les dels romans. Per aquestes diferències polítiques serà traït pel seu germà adoptiu, Messala, i haurà de passar cinc anys aïllat com a esclau en un vaixell. Però buscarà venjança i reclamar el que és seu.



Cuerpo de élite

Dir.: Joaquín Mazón int.: Maria León i Miki Esparbé. Comèdia

Un cos d’elit d’una agència secreta, que ningú sap que existeix, perd tots els seus membres en un accident. Per això ha de reclutar nous agents, que tindran com a missió salvar Espanya d’un perillós terrorista.



Mascotas

Dir.: Chris Renaud i Yarrow Cheney. Animació Comèdia sobre la vida que porten les mascotes quan tanquem la porta i les deixem soles a casa.







HORARIS:



CINEMES ILLA CARLEMANY

Los hombres libres de Jones 19:20 20:00 (VOSE) 22:00

Juego de armas 17:45 22:40

Bridget Jones Baby 17:45 20:15 22:40

Tarde para la ira 18:10 22:45

Ben-Hur 20:20

No respires 22:30

Cuerpo de élite 18:30 20:30

Mascotas 17:30



CINEMES GUIU

No respistes 22:15

La puerta abierta 22:15

