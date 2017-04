Cantants per uns minuts Penélope Cruz, Julia Roberts i Kate Winslet van sorprendre en un acte cantant 'I say a little prayer'

Actualitzada 24/04/2017 a les 12:34

Totes tres són unes grans actrius, i l'altre dia també van ser cantants per uns minuts. Penélope Cruz, Julia Roberts i Kate Winslet van sorprendre en un acte organitzat per una firma de cosmètics de la que han estat imatge cantant 'I say a little prayer', la coneguda cançó d'Aretha Franklin. El vídeo està triomfant a les xarxes.