Units per una bona causa Lady Gaga i el príncep Guillem parlen sobre salut mental en una videoconferència

Actualitzada 19/04/2017 a les 11:45



El príncep Guillem d'Anglaterra va perdre la seva mare amb 15 anys i Lady Gaga va ser violada quan en tenia 20. Aprofitant la seva experiència, ambdòs personatges públics s'han unit per fer una crida a que la gent no oculti els seus problemes mentals i busqui ajuda. Ho han fet en el marc de la campanya Heads Together, que busca trencar l'estigma dels problemes mentals i animar els joves a no amagar-los, i a través d'un vídeo on se'ls pot veure xerrant per videoconferència.