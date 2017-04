Actualitzada 19/04/2017 a les 11:54

La volta al món en 144 libres. Això és el que ha volgut il·lustrar un usuari de la xarxa social Reddit, que ha creat un mapa mundi amb la portada de la que considera l'obra més representativa de cada país. Això sí, només recull 144 llibres i l'ONU reconeix 193 estats. Andorra, per exemple, no hi apareix.