El quadre virtual que han creat milers de persones

Actualitzada 13/04/2017 a les 11:41



La xarxa social Reddit va donar les instruccions i milers d'usuaris les han seguit i han creat així un quadre virtual de 1000x1000 píxels, on s'observen banderes, obres pictòriques com La Mona Lisa, o símbols musicals i televisius. El llenç, al principi buit, va romandre obert durant 72 hores i els usuaris van haver de coordinar-se entre ells a través de converses per pintar-lo.