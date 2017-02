Un home es vesteix amb les escombraries que ha generat durant un mes

'30 days of wearing my trash' Una acció per crear consciència sobre la importància de reduir el volum d'escombraries que es generen.

L'activista mediambiental Rob Greenfield ha estat durant un mes vestint-se amb unes peces ben especials. Durant trenta dies ha dut a sobre totes les escombraries que ha generat vivint el dia a dia habitual a la ciutat de Nova York. Una acció que ha dut a terme per a crear consciència sobre la importància de reduir el volum de brossa que cadascú fa. Durant aquest temps ha passejat -ell i totes les deixalles- pel carrer per fer obrir els ulls als vianants en aquest aspecte. Assegura que un americà mitjà genera uns 2 kg d'escombraries cada dia i que el reciclatge de tot això demana una gran despesa d'energia. Així, anima a tothom a fer servir vasos, ampolles i utensilis de tot tipus que siguin reutilitzables. I conclou: "Ha estat dur portar a sobre totes les escombraries que he generat jo durant un mes. Imagina què ha de suportar la Terra fent de 'vestit d'escombraries' de tota la humanitat".