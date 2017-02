Contra el càncer de pell Els danesos demanen suport als destins turístics amb sol per evitar les cremades

08/02/2017

A l'estiu, si un va a la platja, és fàcil que trobi un turista del nord d'Europa amb el cos vermell com un pebrot. El que d'entrada pot resultar graciós, en realitat amaga un problema greu. A Dinamarca, per exemple, cada dia mor una persona per càncer de pell. Per això, per posar fre a l'expansió d'aquesta malaltia, dues fundacions del país, Danish Cancer Society i TrygFonden, han elaborat un vídeo amb molt d'humor en el que demanen suport als destins turístics amb sol. "Quan veiem un raig de sol abandonem tota precaució i ens fregim al sol hora rere hora. Ensenyi'ns a ser més com vostés", diu el locutor de la campanya.