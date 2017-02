'All that we share', l'anunci viral que trenca amb les etiquetes socials

"All thet we share", un anunci viral d'una televisió danesa "All thet we share", un anunci viral d'una televisió danesa

Actualitzada 01/02/2017 a les 13:58

Un canal de televisió danès ha fet un espot que s'ha convertit en viral. Sota el lema All that we share (Tot el que compartim), intenta trencar amb les etiquetes i prejudicis que habitualment separen les societats (com ara la classe social i la procedència) i posar sobre la taula altres característiques de les persones que habitualment no es fan servir per a definir col·lectius.



A l'anunci es pot veure un grup nombrós de persones en un escenari on, d'entrada, es demana que s'ordenin dins d'unes 'caixes de definició'. Les persones amb salaris alts, les persones que amb prou feines arriben a final de mes, els immigrants, els danesos de tota la vida, els religiosos, etc. Després, un moderador comença a demanar als assistents que s'organitzin amb uns altres criteris. Qui era el pallasso de la classe?, qui és padrastre o madrastra?, qui creu en la vida després de la mort?, qui ha vist ovnis?, a qui li agrada ballar?, qui ha rebut abusos?, qui ha abusat?, qui ha practicat sexe aquesta setmana? Aquestes són algunes de les característiques que demana per mostrar que hi ha altres paràmetres que ens poden definir.