Terrorífica càmera oculta La broma forma part de la promoció de la nova pel·lícula de la saga, 'Rings'

Actualitzada 30/01/2017 a les 10:48

S'imaginen anar a un botiga d'electrodomèstics per comprar un televisor i que de la pantalla surti la protagonista de 'The ring', Samara Morgan? Doncs bé, això ha passat. Es tracta d'una terrorífica càmera oculta que ha realitzat Paramount Pictures per promocionar la nova pel·lícula de la saga, 'Rings'.