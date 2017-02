A vista de dron Les imatges gravades des de l'aire per un dron mostren com es construeix una carretera a Austràlia.

Actualitzada 30/01/2017 a les 11:15

Era un vídeo per als treballadors d'una empresa constructora, però al final l'han acabat veient milions de persones d'arreu del món. Es tracta d'unes imatges gravades des de l'aire per un dron en que es mostra com es construeix una carretera a Austràlia.